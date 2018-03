Sindicalistas ligados ao PT recebem carta de ‘demissão’ do governo Temer

O governo segue removendo os antigos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Ontem, chegou a carta de “demissão” do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques.

O sindicalista discordou da decisão que o afastou. “Eu apoiava o governo Dilma, mas o Conselho é um espaço para que todos discutam ideias para melhorar o País”, diz.

Também foram dispensados sindicalistas como Carmem Foro, vice-presidente CUT, José Maria Rangel, da Federação Única dos Petroleiros, e Juvandia Moreira, do Sindicato dos Bancários de São Paulo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao