Interlocutores do presidente Temer dizem que ele vai tentar se reaproximar do líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, até a exaustão. Mas não vai se humilhar se Renan inviabilizar o diálogo. O senador tem agido como líder da oposição ao governo.

