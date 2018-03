Magaly Cabral, mãe do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, manteve o cargo de diretora do Museu da República mesmo após a prisão do filho, o que tem chamado a atenção de visitantes.

Magaly ocupa o cargo desde 2009, indicada pelo governo Lula. Na época, o petista era muito próximo a Cabral.

