Em 19 dias, Temer ouviu três ‘nãos’ de convidados para ocupar importantes cargos no seu governo. Rejeitaram trabalhar com o presidente, Antônio Cláudio Mariz (chamado para ser assessor especial do presidente), a senadora Marta Suplicy (convidada para ser líder do governo no Senado) e Carlos Velloso (para o Ministério da Justiça).

