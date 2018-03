Dez dias depois de as decisões do ministro do STF Edson Fachin sobre a Lava Jato saírem no Diário da Justiça, os pedidos de diligências ainda não chegaram à PF. Somente depois disso, a equipe do diretor-geral, Leandro Daiello, pode cumprir as ordens. O STJ também não recebeu do STF os casos envolvendo nove governadores. “Devem ter mandado tudo pelo mesmo carteiro e o cara tirou férias”, brinca um ministro.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.