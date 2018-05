Um dos mais ferrenhos defensores do governo, o deputado Sílvio Costa (PT do B-PE), tem feito campanha entre os colegas para se tornar líder da Minoria, caso se confirme a queda de Dilma Rousseff.

