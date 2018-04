Um dos signatários da carta dos deputados que pede a saída do senador Romero Jucá da presidência do PMDB, João Arruda (PR) seria beneficiado com a mudança. Ele é 3º vice-presidente da sigla. O 2º é o ministro Eliseu Padilha, que está doente. (Igor Gadelha)

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao