Um dos signatários da carta-renúncia da cúpula do Conselho Nacional de Política Penitenciaria, Renato de Vitto é chefe de gabinete do departamento sobre sistema carcerário de Cármen Lúcia no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

