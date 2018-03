Setor da Indústria teme nova concentração de empreiteiras em obras do governo

Coluna do Estadão

O setor da Indústria da Construção está preocupado que as grandes obras de infraestrutura voltem a se concentrar sob o controle de um pequeno grupo de empresas, como acontecia antes da Operação Lava Jato.

O risco agora, segundo o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, é que essa concentração fique com empresas estrangeiras, já que as grandes nacionais saíram do jogo.

