Servidores do Itamaraty preferem ministro político

Se Michel Temer se aconselhar com servidores de carreira do Itamaraty, vai nomear um político para a vaga de José Serra no Ministério das Relações Exteriores. Estão no páreo os senadores tucanos Aloysio Nunes (SP) e Antonio Anastasia(MG), além do embaixador Sérgio Amaral.

A presidente do Sinditamaraty, Suellen Paz, avalia que historicamente gestores políticos trazem mais “avanço e modernização” ao Itamaraty do que os próprios servidores de carreira.

