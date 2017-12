Coluna do Estadão

Servidor do Ministério da Transparência responsável por negociar acordos de leniência com fornecedores da Petrobrás, Marcelo Vianna foi exonerado da função depois de discordar de fazer ajustes no caso da SBM Offshore.

Vianna não se pronunciou. O ministério alega ter escolhido um substituto de perfil técnico.

