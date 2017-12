Coluna do Estadão

O chanceler José Serra vai transferir seu gabinete de Brasília para o Palácio do Itamaraty no RJ durante os Jogos Olímpicos onde terá reuniões bilaterais com colegas que vierem ao País.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao