José Serra decidiu manter os quadros do governo petista no Itamaraty. A exceção serão os que usarem o cargo para militância política. Esses serão substituídos e já estão sendo identificados.

