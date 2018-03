‘Se o governo der errado, vão nos colocar no outdoor’, diz Serra em defesa de Temer

Coluna do Estadão

Em meio à crise que aplaca o governo de Michel Temer, o ministro das Relações Exteriores, José Serra (PSDB), aproveitou o Encontro Nacional de Prefeitos Eleitos do PSDB para defender o presidente. “Precisamos trabalhar para que o governo Temer dê certo”, disse o chanceler.

Serra alegou que o PSDB “embarcou no impeachment” e que agora precisa “trabalhar para que dê certo”. O chanceler disse que não adianta os tucanos tentarem se “descolar do Temer, porque não vão. Se o governo der errado, vão nos colocar no outdoor”, complementou.

O ministro de Relações Exteriores evitou mencionar o nome do ex-ministro Marcelo Calero, que deflagrou o escândalo ao escancarar que Geddel Vieira Lima fazia pressão para que o Iphan liberasse a construção de um prédio em Salvador. (Naira Trindade)