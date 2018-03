‘Seria um desserviço ao Brasil o Lula candidato’, diz Ciro Gomes

Disposto a tentar disputar pela terceira vez a Presidência da República, Ciro Gomes diz que a eventual candidatura do ex-presidente Lula em 2018 faria mais mal do que bem ao já inflamado cenário político do País. Lula não é o único a entrar na mira de Ciro. Para ele, o Congresso é “fisiológico e corrupto”, o presidente Michel Temer está “envolvido até o pescoço com tudo que não presta”. No Judiciário, o problema do momento é a indicação de Alexandre de Moraes para o STF, uma “aberração”, segundo o ex-governador do Ceará.

Governo Temer

É um desastre por todos os ângulos que queira se considerar. Hoje você tem taxa de juros de 13% com uma inflação projetada inferior a 4%. Ou seja, a taxa real de juros no governo Temer está subindo no momento de depressão econômica.

Reforma da Previdência

Nós temos de aprender a conhecer o nosso país. Uma coisa é o trabalhador de gravata, outra coisa é um operário da construção civil, outra coisa é um professor. Como que pode dar 49 anos de aula? Isso não existe em nenhum lugar!

Política econômica

Neste momento, o Brasil está proibido de crescer individualmente. As 300 maiores empresas de capital aberto não geraram caixa sequer para pagar as suas dívidas. Juntando com o colapso de Estados e municípios, especialmente os Estados centrais, você tem hoje 1,6% do PIB de investimento. Isso não é possível! O resto é wishful thinking (pensamento ilusório) do Henrique Meirelles.

Congresso

Essa gente aí não é nada. Hoje o Congresso é fisiológico e corrupto. Você tem na linha de sucessão delatados: Michel Temer, que eu conheço e sei que está envolvido até o pescoço com tudo que não presta nos últimos 20 anos. Tem o Eunício Oliveira (presidente do Senado), que o Brasil vai conhecer. Chega a ser vulgar e inacreditável como a maioria esmagadora dos senadores vota.

Lula candidato

O Lula ainda tem força para catalisar a favor e contra ele todo o processo eleitoral. O que seria lamentável, tanto para o País quanto para ele. Seria um desserviço. Porque, na melhor das hipóteses, ele ganha, potencializando essa hostilidade mesquinha que vai agredir na porta do hospital a mulher dele que estava moribunda.

Cenário para 2018

Se o Lula não for candidato, eu penso que ocorrerá um processo semelhante a 1989. Haverá uma fragmentação muito grande. As grandes organizações partem meio desmoralizadas. Eu levo vantagem de poder me apresentar na campanha, o que não considero mais do que minha obrigação. Sou um cara limpo.

Lava Jato

A Operação Lava Jato pode ser uma coisa importante na história do País, mas estão trocando os pés pelas mãos de forma muito repetida. Por exemplo, não tem pé nem cabeça, sob o ponto de vista jurídico, o Moro mandar prender o Guido Mantega na antessala da operação da mulher dele. Juiz bom não é o juiz midiático, de gravatinha, que aparece nas solenidades tais quantas o chamam. Juiz bom é severo, que se poupa. Inclusive se acautela de relacionamentos.

Alexandre de Moraes

A ida dele para o STF é uma aberração.

Moreira Franco ministro

O Gilmar Mendes dá uma liminar suspendendo a posse do Lula, nomeado ministro (por Dilma Rousseff) sem nem mesmo ser réu, e hoje Michel Temer transforma Moreira Franco em ministro. Não tem mais lei no Brasil. É golpe. É baderna. É anarquia.

Ciro presidente

Eu vou pensar cem vezes antes de ser candidato. Eu tenho vontade de ser presidente do Brasil, isso é notório há muitos anos. Me preparo para isso. Porque se eu entendo que é minha tarefa, eu vou para fazer história. E não tem conversa, não vou para me reeleger. Não vou para fazer graça com ninguém, eu vou para fazer o que tem de ser feito e ir para casa. Quebrar ou ser quebrado.

ENTREVISTA A GUSTAVO ZUCCHI

ILUSTRAÇÃO: KLEBER SALES

