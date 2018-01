Coluna do Estadão

Assim que for definida, a pessoa que substituirá o ministro Teori Zavascki no Supremo será submetida à sabatina no Senado. Lá, sua aprovação será submetida ao voto de 24 senadores que estão sendo investigados pelo Supremo. E 13 deles são investigados pela Lava jato.

