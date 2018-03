Peemedebistas presentes na sabatina informal de Alexandre Moraes na liderança do PMDB do Senado, na terça-feira, se irritaram com a encenação. Só Garibaldi Alves, Waldemir Moka e Kátia Abreu falaram, sem nenhuma pressão ao indicado. Moraes passará pela sabatina na CCJ do Senado na terça-feira da semana que vem para seguir ao Supremo. (Naira Trindade)

