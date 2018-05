Senador veta chamar Câmara de “circo de horrores”

Após queixa do senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), o presidente da comissão do impeachment no Senado, Raimundo Lira (PMDB-PB), determinou que fossem retiradas dos registros oficiais expressões como “circo de horrores” utilizadas por governistas para definir a votação do impedimento no plenário da Câmara numa referência aos deputados que levaram bandeiras, confetes, cartazes e as dedicações que fizerem na hora do voto.