O senador Hélio José (PMDB-DF), que se gaba de poder nomear até melancia no governo Temer, está em queda de braço por cargos na Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste).

