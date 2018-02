Coluna do Estadão

O senador Cássio Cunha Lima (PB), para quem “Temer vai enfrentar uma dificuldade grande” para terminar o mandato, quer retomar a liderança do PSDB no Senado. O presidente do PSDB, Aécio Neves, trabalha por Ricardo Ferraço (ES).

