O senador Jorge Viana (PT-AC) é o mais cotado até agora para relatar o projeto que pune o abuso de autoridade. A decisão será do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), também autor do projeto.

