Depois de Romero Jucá deixar a relatoria do projeto sobre abuso de autoridade, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), ainda não definiu quem será o novo relator. Interessado, o senador Hélio José (PMDB) já se ofereceu ao posto. O senador ficou conhecido após dizer que conseguia nomear até uma melancia no governo Temer.

