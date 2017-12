Coluna do Estadão

Conhecido por suas festas espetaculares, o senador Zezé Perrella (MG) convidou os colegas senadores para uma homenagem ao presidente em exercício Michel Temer na terça-feira.

