O Senado recebeu mais um pedido de impeachment contra Rodrigo Janot. Já são sete. Renan torce para que chegue a mesma quantidade de inquéritos solicitados contra ele pelo procurador-geral.

