A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou a indicação do ex-deputado federal e ex-prefeito de São Bernardo William Dib para uma vaga na diretoria da Anvisa.

Havia a promessa do governo de evitar nomeações políticas para as agências reguladoras. Depois de ser expulso do PSDB por infidelidade, a nomeação de Dib seria da cota do PPS.

