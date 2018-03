Renan diz que não vota fim do foro privilegiado

No que depender do presidente do Senado, Renan Calheiros, o projeto que acaba com a prerrogativa de foro para políticos não será votado neste ano pela Casa. O texto é de autoria do senador Álvaro Dias (PV-PR) e teve parecer favorável do colega Randolfe Rodrigues (Rede-AP), mas a votação emperrou ainda na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. “O Álvaro tem uma preferência pelo fim da prerrogativa de foro especial porque talvez ele queira ser julgado em três instâncias”, ironizou Renan, em conversa com a Coluna.

