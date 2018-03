O Senado vai manter para a tarde desta terça-feira a sessão no plenário que irá votar a PEC do Teto. Interlocutores do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), dizem que apesar da tragédia com a delegação da Chapecoense, o calendário está apertado e não há possibilidade de adiar a votação. (Naira Trindade)

