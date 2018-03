Senado já deve discutir projeto de Terceirização

Coluna do Estadão

Eleito presidente do Senado, Eunício de Oliveira tem como agenda prioritária tocar o projeto de terceirização que já está na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Nas mãos do relator petista Paulo Paim, a proposta é um dos três pilares para a reforma trabalhista, que vai tratar também da regulamentação do trabalho intermitente e da prevalência de acordos patronais sobre a legislação. Em reuniões reservadas, senadores decidiram incluir a terceirização e o projeto de securitização de dívidas já na pauta das comissões da semana que vem.

