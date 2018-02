Senado decide manter sessão solene a Miguel Arraes

Está atrasada, mas mantida a sessão solene que homenageará os cem anos do nascimento de Miguel Arraes. A sessão estava prevista para as 12h, teve intenção de ser suspensa por causa da discussão da PEC do Teto, mas vai deve acontecer assim que os senadores finalizarem seus discursos. A homenagem é uma iniciativa da senadora Lídice da Mata (PSB-BA). Governador de Pernambuco por três vezes, Miguel Arraes é um dos mais conhecidos políticos do Nordeste e referência do socialismo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.