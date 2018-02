Senado cancela homenagem a Miguel Arraes para votar PEC do Teto

O presidente do Senado, Renan Calheiros, cancelou a sessão solene do Congresso Nacional que homenagearia, às 12h de hoje, os cem anos do nascimento de Miguel Arraes para dar início à votação da PEC do Teto no Sendo. A sessão era uma iniciativa da senadora Lídice da Mata (PSB-BA). Nascido no Ceará, Miguel Arraes fez carreira política em Pernambuco, onde foi governador por três vezes. Um dos mais conhecidos políticos do Nordeste, Arraes é considerado referência do socialismo e um dos mais importantes líderes da esquerda brasileira, desempenhando papel de liderança no Partido Socialista Brasileiro, do qual foi presidente.

