‘Sem reforma, podemos repetir a Grécia’, alerta Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que pretende retomar a discussão da Previdência assim que terminar a votação da denúncia apresentada pela PGR contra Michel Temer. Mesmo com resistências à proposta, Maia diz que “é necessário” aprovar mudanças na Previdência e alerta para o risco de a reforma ser posta de lado. “Se não fizermos os ajustes agora, corremos o risco de, daqui a dois anos, repetir o que ocorreu com a Grécia, em 2010, quando o país quebrou. Aí, não será possível pagar aposentadorias. A conta não fecha”, diz.

Como faz? O problema é que o clima político conturbado reduziu as chances de o governo somar votos para aprovar uma reforma que exige quórum elevado.

Sei não… Michel Temer ainda não se convenceu sobre ideia de enxugar a proposta e priorizar apenas a votação da idade mínima.

Investida. Na busca por mais votos para derrubar a denúncia contra Temer, o governo vai procurar a bancada do PSDB. Com 18 votos declarados contra Temer, o Planalto acha que pode virar de 3 a 5 votos. Aécio Neves vai ajudar.

Cofre seco. A baixa arrecadação do governo federal acendeu sinal de alerta em todas as áreas que dependem de repasses. Nos Estados que enfrentam seca já existe preocupação com o risco de interrupção do serviço de carros-pipa.

Pelotão. Dentro do guarda-chuva dos Ministérios da Integração e da Defesa, a Operação Carro Pipa é conduzida pelo Exército. Atende cerca de 870 municípios em situação de emergência. Ao todo, são contratados 6.865 “pipeiros” para abastecer 78 mil pontos.

Complicou. Em nota, o Exército reconhece que a mudança no modelo de repasse de recursos (vinha por MPs, agora são recursos orçamentários), feita em janeiro, “começou a gerar preocupação”.

Correndo atrás. O Exército diz que está fazendo gestões para garantir os repasses a tempo, junto à Integração Nacional e Planejamento. Mas admite que, “caso os recursos não cheguem com a tempestividade necessária”, “a operação terá de ser suspensa”.

Bateu na trave. O governo do Distrito Federal festejou a liberação de recursos do Fundo Constitucional, retidos desde o início do ano. Graças a isso, não atrasará o salário de julho.

Passando a tranca… Os problemas revelados pela Operação Carne Fraca fizeram com que o Ministério da Agricultura elaborasse programa de compliance e código de ética para servidores que cuidam da fiscalização sanitária.

…na porta. A proposta deverá ficar pronta até o fim de setembro.

CLICK. Em clima de campanha, o prefeito de Salvador, ACM Neto (à direita), participa de evento, em Jacobina, com Lúcio Vieira Lima.

Surfando. Políticos governistas do Rio gostaram da ida de Michel Temer ao Rio para acompanhar a movimentação das Forças Armadas.

O que fizer ajuda. A avaliação é que a questão da segurança pública passou a ser dramática no Estado. E a presença de Temer mostra o interesse do governo numa solução.

Tô de colete. A nomeação de Sérgio Sá Leitão para a Cultura também foi elogiada pela bancada de parlamentares do Rio. Por ser do meio cultural, seu nome não foi criticado, ao contrário dos antecessores.

O espetáculo de horror em que se transformou a Venezuela encontra respaldo de partidos brasileiros. Lamentável”, SENADOR ÁLVARO DIAS (Podemos-PR), sobre o apoio dado pelo PT a Maduro.

