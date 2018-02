Sem Geddel, Lucio Vieira Lima enfrenta resistência à vice-presidência da Câmara

Irmão do ex-ministro da Secretaria de Governo Geddel Vieira Lima, o deputado Lúcio Vieira Lima está em campanha pela primeira vice-presidência da Câmara, mas aliados resistem a apoiá-lo pelo perfil controverso. O espaço na próxima Mesa Diretora da Câmara domina as discussões no grupo do PMDB no Whatsapp. José Priante (PA), Osmar Serraglio (RS), João Arruda (PR) e Sérgio Souza (PR) têm interesse na vaga.

