CR Ribeirão Cascaljeira/Funai

Está no forno a exoneração do presidente da Funai, Antônio Fernandes Toninho Costa, por desagradar o ministro da Justiça, Osmar Serraglio. Ele só não foi exonerado ontem porque era Dia do Índio. A vaga é do PSC, que deve indicar o novo nome. Interlocutores do presidente Michel Temer negam a informação, mas integrantes do PSC já dão como certa a substituição.