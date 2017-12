Coluna do Estadão

Dez entre dez escritórios de advocacia disputam Renan Calheiros como cliente. Ele está sem um criminalista para sua defesa na Lava Jato desde que dispensou Eugenio Paccelli, por ele morar em BH e não em Brasília.

