Coluna do Estadão

Das grandes empreiteiras envolvidas na Lava Jato, a UTC foi a primeira empresa a abrir discussões com a antiga Controladoria Geral da União para fechar acordo de leniência. Como as tratativas andam devagar, advogados abriram nova frente com a força tarefa e Curitiba.

