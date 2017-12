Seis partidos retiram apoio de nome ligado a Cunha para vaga no CNJ

Sete líderes partidários retiraram o apoio dado ao nome do advogado Lucas de Castro Rivas para que ocupasse a vaga da Câmara dos Deputados no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Funcionário da Câmara, Rivas atuou na tropa de choque do deputado suspenso Eduardo Cunha (PMDB-RJ) no Conselho de Ética. Ontem, ele protocolou na Casa requerimentos com o apoio de vários líderes, incluindo o PT, e tentou, sem sucesso, que o plenário votasse a indicação do seu nome. Alertados sobre o envolvimento de Rivas com Cunha, os líderes do PT, PSB, PPS, PRB, PC do B, DEM e da Minoria retiraram o apoio.

