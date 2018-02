Coluna do Estadão

Em Pernambuco, segue a incerteza sobre o futuro do grupo político de Miguel Arraes e liderado pelo falecido ex-governador Eduardo Campos. Antônio Campos, irmão de Eduardo e neto de Arraes, está rompido com Renata, viúva do ex-governador e pode deixar o PSB.

