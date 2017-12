Secretários estaduais pedem mesmos benefícios dados ao Rio

Secretários estaduais disseram ter questionado a secretária do Tesouro, Ana Paula Viscovi, sobre a ajuda ao Rio de Janeiro, após o Estado a decretar estado de calamidade.

Segundo os relatos, ouviram de Viscovi, que já foi secretária estadual da Fazenda no ES, que o auxílio ao Rio se deve à imagem do País no exterior.

Os secretários reagiram elencando outros problemas nacionais que afetam a imagem do Brasil como a seca e o vírus da zika. Alguns ameaçaram seguir o exemplo fluminense e também decretar calamidade.