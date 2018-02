Coluna do Estadão

Além do cunhado, secretários do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), também são acusados em delações da Odebrecht de receberem dinheiro para caixa dois de campanha.

Em delação premiada, Adhemar Ribeiro, cunhado do governador, é mencionado como operador do caixa dois do tucano em 2010. Ele teria recebido R$ 2 milhões em espécie.

