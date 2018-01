Secretário que afirmou que ‘tinha que matar mais’ pede demissão

Após afirmar em uma entrevista ao HuffPost Brasil que “tinha que matar mais”, se referindo a chacina que aconteceu no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus (AM), no domingo (1º), o Secretário nacional da Juventude do governo, Bruno Julio, pediu demissão na noite desta sexta-feira (06). Em nota destinada ao presidente Michel Temer, ele afirma que: “Devido a repercussão negativa dada a uma declaração, solicito a exoneração da Secretaria Nacional de Juventude”.

Confira a nota:



Presidente Michel Temer,

Devido a repercussão negativa dada a uma declaração, solicito a exoneração da Secretaria Nacional de Juventude.

Agradeço ao Senhor por colocar a juventude como prioridade em seu governo.

Bruno Julio

