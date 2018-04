Após grampo, ministro da Justiça fica de fora de reunião com Temer sobre Carne Fraca

Mesmo sem agenda no Rio Grande do Sul, o ministro Osmar Serraglio (Justiça) não participou da reunião com Michel Temer, em Brasília, ontem, que tratou da Operação Carne Fraca.

Coube ao número 2 do ministério, José Levi, acompanhar a reunião ao lado de Michel Temer.

Serraglio aparece em interceptação telefônica chamando o líder do esquema da Carne Fraca, Daniel Gonçalves, de “grande chefe”. O ministro nega que tenha indicado Gonçalves.

