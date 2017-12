Secretário executivo do Conad rebate declarações de ministro sobre drogas

O secretário executivo do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad), Leon Garcia, divulgou nota para rebater declarações do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, à Coluna do Estadão na segunda-feira. O ministro afirmou que irá substituir todos os representantes do Conad porque, segundo Terra, eles defendem uma política de liberação das drogas, opinião divergente da que será adotada pelo governo Temer. “Vou trocar todos os conselheiros porque há uma mudança de visão política. No conselho sobre drogas, por exemplo, o pessoal que está lá representando o ministério quer liberar a droga. É incompatível com a orientação desse ministério”, afirmou na entrevista.

Na nota, Garcia afirma que não é verdade que os membros do Conad tenham se manifestado em favor da legalização das drogas e acusou o ministro de utilizar esse discurso para “desviar a atenção do desmonte que vem fazendo no Ministério do Desenvolvimento Social”.

Em resposta, a assessoria de imprensa do Ministério reforçou que os conselheiros serão trocados, mas que por enquanto não houveram substituições. Afirmou, ainda, que “os representantes do Ministério nos Conselhos serão nomeados conforme a política da Pasta.”

Leia aqui a íntegra da entrevista com o ministro Osmar Terra.