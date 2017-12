Coluna do Estadão

O secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, festejou a aprovação da participação de 100% de capital estrangeiro nas empresas aéreas. “As leis brasileiras vão se acomodando à realidade.”

Mas Moreira diz que o governo precisa vigiar as empresas para que “respeitem rigorosamente as leis brasileiras”.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao