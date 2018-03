Secretário da Receita faz críticas a projeto que trata da carreira tributária

Jorge Rachid, secretário da Receita Federal, mostrou sua insatisfação com o projeto de carreira tributária em tramitação no Congresso. “O texto ainda ignora as diferenças de cada cargo da Secretaria, além de criar novas despesas, impactando significativamente o Orçamento. Espero que o Congresso reverta as deliberações feitas.”

No domingo, a Coluna do Estadão revelou que há preocupação da parte dos auditores de que o texto aprovado em comissão especial da Câmara abra as portas para indicações políticas na Receita.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao