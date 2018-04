Marcelo Caetano, secretário de Previdência, reúne-se hoje para o 2º round com a bancada tucana da Câmara. A reunião de três horas e meia com Henrique Meirelles, semana passada, não bastou. Sem negociar pontos que os tucanos consideram cruciais, como aposentadoria rural, transição e o BPC, o governo dificilmente terá o apoio esperado da bancada no plenário.