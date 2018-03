Secretária de Relações Institucionais do Amazonas empregou genro, nora e sócio em cargos no órgão

A secretária de Relações Institucionais do Amazonas, Nafice Bacry Valoz, empregou o genro, a nora e um sócio em cargos comissionados no órgão, que é responsável pela representação do Estado em Brasília. Nas redes sociais, tanto o genro quanto a nora informam morar fora do Distrito Federal.

O governador José Melo (PROS), procurado pelo Estado, levou cinco dias para se pronunciar. Respondeu que determinou a exoneração dos três comissionados. Justificou que a decisão teve como base “os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, que estão acima do interesse pessoal”. A secretária não se manifestou. (Fabio Fabrini)

