Maria Lucia Tavares, secretária do setor de propinas da Odebrecht, levou à gargalhada os presentes no depoimento dela no processo que pode cassar a chapa Dilma-Temer, ao descrever sua prisão pelo juiz Sérgio Moro como tendo “caído na ratoeira”.

