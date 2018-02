Divulgada pela Secretaria de Imprensa da Presidência pelo Whatsapp, a lista com nomes dos deputados que participam da reunião da Reforma da Previdência, no Palácio do Planalto, chama o líder do PSD na Câmara, Rogério Rosso de Rogério “Grosso”. Nada pessoal, garantem os assessores. A saia justa se deu pela correção ortográfica do celular.

