Ao ler seu parecer na Comissão de Ética, que pede a suspensão do mandato de Jean Wyllys (PSOL-RJ) por cuspir num colega, Ricardo Izar comparou a Câmara ao Big Brother Brasil. “Se fosse no programa, teria saído no paredão.”

