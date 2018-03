Sarney sobre Fidel: É um dos maiores líderes da América Latina

O ex-presidente José Sarney divulgou nota a respeito da morte de Fidel Castro.

“Dois homens marcaram profundamente a história de Cuba: José Marti e Fidel. Fidel foi uma legenda dos tempos modernos, ocupando grande parte do século XX. Promoveu uma revolução romântica que, com Che Guevara e Camilo Cienfuegos, apaixonou a juventude do mundo inteiro.

Tive com Fidel uma relação cordial e amiga. Conheci o mito. Reatei relações do Brasil com Cuba e fui o primeiro chefe de Estado a propor sua entrada na OEA e a criticar o embargo americano.

Ele pertence agora à História, com a densidade que o coloca entre os maiores líderes da América Latina, junto de Bolívar, San Martin e Tiradentes.

Minha solidariedade ao povo cubano e a sua família”.